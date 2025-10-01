Суд у Польщі заарештував українця, підозрюваного в підриві "Північного потоку"

Підозрюваний у суді (Фото: rmf24)

У Польщі Варшавський окружний суд заарештував на сім діб українця Володимира Ж., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році. Про це повідомляє RMF24.

Очікується, що за тиждень прокуратура отримає переклад необхідних документів з німецької на польську мову. Після цього слідчі, можливо, підтримають клопотання про екстрадицію підозрюваного до Німеччини.

30 вересня українця допитали, але він не визнав себе винним. Його адвокат Тимотеуш Папроцький заявив, що подасть апеляцію на рішення суду.

"Складно погодитися з цим рішенням. Суд навів низку аргументів в усній частині свого рішення. Хочу підкреслити, що навіть ім'я та прізвище мого підзахисного були написані з помилками. Це має значення в контексті статті 607c Кримінально-процесуального кодексу. Були й інші аргументи, які вказували на надмірність застосування цього запобіжного заходу", – сказав він.

За даними RMF24, підозрюваний проживає в Польщі з дружиною та дітьми вже три роки – у Прушкуві під Варшавою. Там же він керує будівельною компанією. Адвокат українця зазначив, що в такому контексті твердження правоохоронців про те, що існує "ризик втечі" підозрюваного, – непереконливе.

Вибухи на трасі газопроводів "Північний потік" сталися у вересні 2022 року. З ладу було виведено три з чотирьох ниток трубопроводів, які на той момент не працювали через повномасштабну війну РФ проти України, але були заповнені газом. У липні 2025 року ЄС наклав санкції, заборонивши роботу цих трубопроводів.

Крім того, Папроцький переконаний, що українець, якого підозрюють у знищенні інфраструктури, що з'єднує Німеччину з Росією, не повинен нести покарання в Європі.

"Якщо когось позбавляють волі, то мають бути конкретні обґрунтування та аргументи, яких, на мій погляд, немає. Чи це політичне рішення? Не знаю", – сказав він.