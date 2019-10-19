Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд выбирает меру пресечения Гладковскому: главное

Суд выбирает меру пресечения Гладковскому: главное - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
19.10.2019, 07:41

Заседание продлится сегодня в 12:00, САП просит суд арестовать Гладковского с залогом в 100 млн грн

Ночью Высший антикоррупционный суд решил прервать заседание по избранию меры пресечения бывшему заместителю секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Олегу Гладковскому и продолжить заседание сегодня в 12:00. Об этом сообщает Левый берег.

Заседание длилось с 20:30 пятницы до 2:30 субботы. Гладковского подозревают в том, что он использовал власть и служебное положение, чтобы повлиять на включение в госооборонзаказ закупку грузовиков производства предприятия Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. Также его подозревают во внесении ложных сведений в декларации в течение трех лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит суд арестовать Гладковского, или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет. Гладковского готовы взять на поруки депутаты из фракции Европейская солидарность Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Читайте также: Гладковский и коррупция. Что надо знать об этой истории - коротко

Напишите нам
мера пресечения олег гладковский вакс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 