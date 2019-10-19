Суд выбирает меру пресечения Гладковскому: главное

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Ночью Высший антикоррупционный суд решил прервать заседание по избранию меры пресечения бывшему заместителю секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Олегу Гладковскому и продолжить заседание сегодня в 12:00. Об этом сообщает Левый берег.

Заседание длилось с 20:30 пятницы до 2:30 субботы. Гладковского подозревают в том, что он использовал власть и служебное положение, чтобы повлиять на включение в госооборонзаказ закупку грузовиков производства предприятия Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. Также его подозревают во внесении ложных сведений в декларации в течение трех лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит суд арестовать Гладковского, или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет. Гладковского готовы взять на поруки депутаты из фракции Европейская солидарность Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

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