Судебная реформа. Высший совет правосудия назначил конкурсную комиссию по отбору ВККС

Высший совет правосудия назначил первый состав конкурсной комиссии, которая выберет членов Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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ВСП выполнил требование обновленного закона о судоустройстве и статусе судей и назначил в конкурсную комиссию по отбору членов ВККС трех экспертов, предложенных международными партнерами, и трех судей:

– Роберта Брукхейна, бывшего специального прокурора отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах прокуратуры Нидерландов;

– Теда Зажечны, судью федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван в отставке (Канада);

– Стивена Маркмена, главу Верховного суда штата Мичиган в отставке (США);

– Сергея Варланова, судью Киевского апелляционного суда;

– Евгения Мезенцева, замглавы Шестого апелляционного административного суда;

– Ивана Мищенко, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС.

В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.

эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей. 16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что совет выдвинет своих кандидатов.

Денис Юдин

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