На Порошенко подали в суд

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Судья Окружного админсадминистративного суда Киева пытается привлечь президента Петра Порошенко к ответственности за "бездействие": тот не выдал указ о назначении его на должность. Теперь судья хочет взыскать с президента материальный ущерб, пишет пресс-служба ОАСК.

Анонимный истец обосновал свою позицию тем, что Порошенко в феврале-марте 2019 года, "вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей", не издал указ о его назначении на должность судьи.

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Это, считает истец, лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет.

В последние дни перед выборами президента ОАСК стал "ньюсмейкером" по многим резонансным темам - от дел церкви и Насирова до Трубы, ПриватБанка и прочих.