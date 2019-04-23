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23.04.2019, 09:31

На Порошенко подали в суд

На Порошенко подали в суд - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Иск судьи ОАСК против действующего главы государства будет рассмотрен Кассационным админсудом Верховного Суда

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Судья Окружного админсадминистративного суда Киева пытается привлечь президента Петра Порошенко к ответственности за "бездействие": тот не выдал указ о назначении его на должность. Теперь судья хочет взыскать с президента материальный ущерб, пишет пресс-служба ОАСК.

Анонимный истец обосновал свою позицию тем, что Порошенко в феврале-марте 2019 года, "вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей", не издал указ о его назначении на должность судьи.

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Это, считает истец, лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет.

В последние дни перед выборами президента ОАСК стал "ньюсмейкером" по многим резонансным темам - от дел церкви и Насирова до Трубы, ПриватБанка и прочих.

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Теги: ОАСК, Петр Порошенко, судья, верховный суд
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