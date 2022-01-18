Судья по делу Порошенко все еще в совещательной комнате

Судья Алексей Соколов все еще "находится в совещательной комнате". Он не имеет права приступать к рассмотрению других дел, пока не будет решения по текущему. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Печерского суда Киева.

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Вчера Печерский суд избирал меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко. Заседание должно было начаться в 11:00, но стартовало с опозданием – в 11:40. В 17:40 судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату, а спустя пять часов секретарь суда вышел с заявлением о том, что решение будет оглашено 19 января.

В суде отметили, что сегодня, 18 января, Соколов "все еще находится в совещательной комнате" – говорят, это предусмотрено законодательством, так как решение по мере пресечения еще не вынесено. Это значит, что судья не имеет права рассматривать другие судебные дела до оглашения решения по текущему. В суде отметили – судья должен все это время пребывать в совещательной комнате не в буквальном смысле, а с утра и до определенного времени. То есть, грубо говоря, "пойти поспать" он может, отметили в суде.

Перемещения конкретно Соколова в эти дни в суде комментировать отказались.

В суде также подчеркнули, что заседание по избранию меры пресечения Порошенко не переносили и перерыв не объявляли: судья имеет право озвучить время и дату, когда будет оглашено решение. В данном случае – это 11:00 19 января. Соответственно, до этого времени судья будет оставаться в совещательной комнате – анализировать доводы и писать судебное решение.

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Оксана Житнюк

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