Судья ВАКС заявил о вмешательстве Госбюро расследований в его работу: детали

Виталий Дубас утверждает, что ГБР вмешивается в его работу

Виталий Дубас (Фото: ВАКС)

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и генерального прокурора, заявив о якобы вмешательстве в его работу. На минувшей неделе Государственное бюро расследований заподозрило его в сговоре с бывшим заместителем председателя Высшего хозяйственного суда в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

"Служебными лицами Государственного бюро расследований умышленно совершено активное вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС по осуществлению правосудия", – заявил Дубас.

Он утверждает, что пресс-релиз на сайте ГБР "имеет очевидное намерение дискредитации" его как судьи ВАКС и является "способом давления на суд для принуждения к принятию решений, выгодных ГБР, вопреки интересам правосудия, имеющим явные признаки уголовного правонарушения".

"Учитывая вышеизложенное, прошу принять определенные законодательством Украины меры реагирования на вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС в пределах вашей компетенции", – добавил Дубас.

Ранее, 30 мая, ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах РФ.

По данным следствия, Емельянов, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины. Утверждается, что судья, вопреки предыдущему решению, вернул ходатайство прокурора о продлении ареста, признав его недействительным для ВАКС.

Затем, зная, что это ходатайство будет подано в Печерский суд в Киеве, экс-судья помог изменить меру пресечения с ареста на личное обязательство. Это позволило подозреваемому попытаться избежать уголовной ответственности и сбежать из Украины, добавили в ГБР.