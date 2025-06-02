Судья ВАКС заявил о вмешательстве Госбюро расследований в его работу: детали
Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и генерального прокурора, заявив о якобы вмешательстве в его работу. На минувшей неделе Государственное бюро расследований заподозрило его в сговоре с бывшим заместителем председателя Высшего хозяйственного суда в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.
"Служебными лицами Государственного бюро расследований умышленно совершено активное вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС по осуществлению правосудия", – заявил Дубас.
Он утверждает, что пресс-релиз на сайте ГБР "имеет очевидное намерение дискредитации" его как судьи ВАКС и является "способом давления на суд для принуждения к принятию решений, выгодных ГБР, вопреки интересам правосудия, имеющим явные признаки уголовного правонарушения".
"Учитывая вышеизложенное, прошу принять определенные законодательством Украины меры реагирования на вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС в пределах вашей компетенции", – добавил Дубас.
Ранее, 30 мая, ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах РФ.
По данным следствия, Емельянов, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины. Утверждается, что судья, вопреки предыдущему решению, вернул ходатайство прокурора о продлении ареста, признав его недействительным для ВАКС.
Затем, зная, что это ходатайство будет подано в Печерский суд в Киеве, экс-судья помог изменить меру пресечения с ареста на личное обязательство. Это позволило подозреваемому попытаться избежать уголовной ответственности и сбежать из Украины, добавили в ГБР.
- 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
- Высший хозяйственный суд был ликвидирован в 2017 году в ходе судебной реформы, которая предусматривала создание нового Верховного суда, в состав которого входит Кассационный суд.