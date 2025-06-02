Суддя ВАКС заявив про втручання Держбюро розслідувань у його роботу: деталі

Віталій Дубас стверджує, що ДБР втручається у його роботу

Віталій Дубас (Фото: ВАКС)

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора, заявивши про нібито втручання у його роботу. Минулого тижня Державне бюро розслідувань запідозрило його у змові з колишнім заступником голови Вищого господарського суду в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

"Службовими особами Державного бюро розслідувань умисно вчинено активне втручання у мою діяльність як судді ВАКС щодо здійснення правосуддя", – заявив Дубас.

Він стверджує, що пресреліз на сайті ДБР "має очевидний намір дискредитації" його як судді ВАКС і є "способом тиску на суд для примушування до ухвалення рішень, вигідних ДБР, всупереч інтересам правосуддя, що має чіткі ознаки кримінального правопорушення".

"З огляду на вищевикладене, прошу вжити визначених законодавством України заходів реагування на втручання у мою діяльність як судді ВАКС у межах вашої компетенції", – додав Дубас.

Раніше, 30 травня, ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах РФ.

За даними слідства, Ємельянов, використовуючи свої зв'язки в судовій системі, домовився з суддею Вищого антикорупційного суду України. Стверджується, що суддя, всупереч попередньому рішенню, повернув клопотання прокурора про продовження арешту, визнавши його недійсним для ВАКС.

Потім, знаючи, що це клопотання буде подано до Печерського суду в Києві, екссуддя допоміг змінити запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання. Це дозволило підозрюваному спробувати уникнути кримінальної відповідальності та втекти з України, додали у ДБР.