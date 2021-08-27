UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 17:01
Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку - Фото
Николай Гусак (фото - Высший совет правосудия).

Судья Верховного суда Николай Гусак подал заявление об отставке. Об этом говорится в проекте расписания заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В нем говорится, что одним из вопросов заседания ВСП будет рассмотрение заявления об отставке Николая Гусака – судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

В пресс-службе Верховного суда сказали LIGA.net, что им о заявлении об отставке Гусака неизвестно. Там также отметили, что не могут назвать причины подобных решений судей.

Николай Гусак работал с 2001 по 2016 год в Верховном суде Украины. С 2015 по 2019-й был членом Высшего совета правосудия. В 2019 начал работать в реформированном Верховном суде.

Читайте также: "Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отставка судья верховный суд кассационный административный суд николай гусак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 