Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку
27.08.2021, 17:01
Николай Гусак (фото - Высший совет правосудия).
Судья Верховного суда Николай Гусак подал заявление об отставке. Об этом говорится в проекте расписания заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.
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В нем говорится, что одним из вопросов заседания ВСП будет рассмотрение заявления об отставке Николая Гусака – судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
В пресс-службе Верховного суда сказали LIGA.net, что им о заявлении об отставке Гусака неизвестно. Там также отметили, что не могут назвать причины подобных решений судей.
Николай Гусак работал с 2001 по 2016 год в Верховном суде Украины. С 2015 по 2019-й был членом Высшего совета правосудия. В 2019 начал работать в реформированном Верховном суде.
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- 14 июля Кассационный админсуд Верховного суда отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда.
- В ОП заявили, что не признают это решение ВС "в любом случае", а также, что оно якобы было принято, чтобы противостоять судебной реформе.
- 19 июля Госбюро расследований открыло дело против судей Кассационного админсуда, на что в ВС сказали - по закону судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления.
- Вчера в здание Кассационного криминального суда Верховного суда и Офис омбудсмена бросили бутылку с зажигательной смесью. Подозреваемый задержан.
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