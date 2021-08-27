Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку

Судья Верховного суда Николай Гусак подал заявление об отставке. Об этом говорится в проекте расписания заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.

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В нем говорится, что одним из вопросов заседания ВСП будет рассмотрение заявления об отставке Николая Гусака – судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

В пресс-службе Верховного суда сказали LIGA.net, что им о заявлении об отставке Гусака неизвестно. Там также отметили, что не могут назвать причины подобных решений судей.

Николай Гусак работал с 2001 по 2016 год в Верховном суде Украины. С 2015 по 2019-й был членом Высшего совета правосудия. В 2019 начал работать в реформированном Верховном суде.

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Вчера в здание Кассационного криминального суда Верховного суда и Офис омбудсмена бросили бутылку с зажигательной смесью. Подозреваемый задержан.

Марк Сировой

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