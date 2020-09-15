Судья Вовк рассказал о желании пойти в политику

Председатель ОАСК, который проходит подозреваемым по делу о захвате власти, отметил, что хочет "сделать что-то полезное для государства"

Глава Окружного административного суда Киева, а также подозреваемый в деле о захвате власти Павел Вовк заявил, что подумывает о работе депутатом. Об этом он рассказал изданию Бабель.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Вовк отметил, что им движет желание "сделать что-то полезное для государства". Он не сказал, какую партийную идеологию выбрал, однако отметил, что ему близка "патриотичная идеология с отказом от внешнего управления".

на Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия , превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности. 11 августа бюро объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, а также еще нескольких судей Окружного суда. Они подозреваются в захвате государственной власти путем давления

Ранее судья заявлял, что все обвинения главы НАБУ Сытника о связи ОАСК и КСУ - чушь, которая является частью "проплаченной информационной кампании" против него.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.