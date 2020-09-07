ОАСК. Вовк обвинил Сытника в проплаченной кампании и заявил об иностранном сценарии

Глава ОАСК Вовк считает Сытника нелегитимным директором НАБУ. Он также уверен: пленки ОАСК "лопнут как мыльный пузырь"

Заявление директора Национального антикоррупционного Бюро Артема Сытника о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева якобы влияют на Конституционный суд, являются частью проплаченной информационной кампании. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава ОАСК Павел Вовк.

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"Эти и другие высказывания – часть проплаченной информационной кампании нелегитимного чиновника, который в очередной раз пытается показать свою "эффективность". Де-факто иностранный сценарий во всей своей красе, и не видит это лишь тот, кто не хочет видеть", – сказал судья.

Вовк назвал чушью заявление Сытника о связи ОАСК и КСУ, как и другие обвинения в свой адрес. Он также считает, что пленки ОАСК скоро "лопнут как мыльный пузырь". Судья уверен, что докажет свою позицию в правовом поле.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Денис Юдин , Марк Сировой

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