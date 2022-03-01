Сумская епархия УПЦ МП не будет упоминать в молитвах главу РПЦ из-за агрессии России

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП прекращает упоминать во время молитв Московский патриархат из-за нападения России на Украину. Об этом сказано в сообщении на сайте епархии.

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"Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители", – сказано в сообщении.

В Сумской епархии возмущены, что патриарх МП Кирилл не осудил агрессию России против Украины.

Как отметили священнослужители, "руководствуясь велением пастырской совести", было принято решение прекратить поминовение Московского патриарха при богослужениях. Уточняется, что "решение продиктовано требованиями паствы, которая не желает больше слышать в храмах имя патриарха Кирилла".

В епархии подчеркнули, что этот шаг не нарушает церковные каноны – "священник обязан поминать лишь своего правящего епископа". На богослужениях продолжат вспоминать имя митрополита Онуфрия.

Под заявлением подписались клирики Сумской епархии, которые осуждают войну, развязанную Россией против Украины и украинского народа, а также ее поддержку патриархом Кириллом. Распоряжение подписал митрополит Евлогий.

1 марта 2022 года священники Украинской православной церкви Московского патриархата обратились к патриарху Кириллу и призвали главу УПЦ МП Онуфрия порвать с Москвой.

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Яна Катасонова

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