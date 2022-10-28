Сунак и Макрон обсудили помощь Украине, оборону стран и энергетический кризис в Европе
28.10.2022, 15:27
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом Сунак сообщил в Twitter.
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По его словам, Великобритания и Франция являются союзниками с "культурными связями, насчитывающими века".
Он отметил, что сотрудничество стран важно в "огромном диапазоне" областей — от поддержки Украины до собственной обороны стран и энергетической безопасности.
"Именно в этом духе я рассчитываю на сотрудничество с президентом Макроном", — написал Сунак.
- 24 октября Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов. Король Великобритании Чарльз III 25 октября, назначил Сунака премьер-министром.
- Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу.
- Недавно новый британский премьер также поговорил с президентом США Джо Байденом — лидеры обсудили вопросы совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, а также трансатлантического партнерство.
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