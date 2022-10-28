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Сунак и Макрон обсудили помощь Украине, оборону стран и энергетический кризис в Европе

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 15:27
Сунак и Макрон обсудили помощь Украине, оборону стран и энергетический кризис в Европе - Фото
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом Сунак сообщил в Twitter.

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По его словам, Великобритания и Франция являются союзниками с "культурными связями, насчитывающими века".

Он отметил, что сотрудничество стран важно в "огромном диапазоне" областей — от поддержки Украины до собственной обороны стран и энергетической безопасности.

"Именно в этом духе я рассчитываю на сотрудничество с президентом Макроном", — написал Сунак. 

Читайте также: Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии стал Сунак: что это значит для Украины

Дмитро Гриниченко
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Великобритания Украина война франция эмманюэль макрон военная помощь риши сунак
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