Сунак на G20 "размазал русскую сволочь". Это было самое мощное выступление — посол Украины
Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G20 "размазал русскую сволочь", назвав это выступление самым мощным. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
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По его словам, обстановка на саммите была "деловой и строгой, без колебания и отчаяния".
"Все было понятно: маньяк двигается в заданном направлении. Это не была тревожность в духе "мы не знаем, что делать". Скорее, строгая уверенность в том, что все делается правильно Украиной и партнерами", — сказал дипломат.
Он отметил, что не слышал страха со стороны союзников. Гамянин назвал "самым мощным" выступление Сунака.
"Что-то в духе Экскалибура. Вся эта русская сволочь была просто размазана", — заявил он.
- 27 ноября Великобритания подтвердила, что поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением.
- Сунак заявил, что Лондон сохранит или увеличит военную помощь для Украины, а также окажет поддержку системе противовоздушной обороны.
- Накануне саммита G20 он говорил, что собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину.
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