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Сунак на G20 "размазал русскую сволочь". Это было самое мощное выступление — посол Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 19:36
Сунак на G20
Риши Сунак (Фото: EPA)

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G20 "размазал русскую сволочь", назвав это выступление самым мощным. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, обстановка на саммите была "деловой и строгой, без колебания и отчаяния". 

"Все было понятно: маньяк двигается в заданном направлении. Это не была тревожность в духе "мы не знаем, что делать". Скорее, строгая уверенность в том, что все делается правильно Украиной и партнерами", — сказал дипломат.

Он отметил, что не слышал страха со стороны союзников. Гамянин назвал "самым мощным" выступление Сунака.

"Что-то в духе Экскалибура. Вся эта русская сволочь была просто размазана", — заявил он.

Читайте также: Сунак о Путине: Один человек может все изменить. Россия должна уйти из Украины 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война G20 риши сунак
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