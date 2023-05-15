Сунак – на выпад Кремля о дальнобойных БПЛА: Очень интересно, продолжим помогать Украине

Великобритания не перестанет поддерживать Украину в ее противостоянии неспровоцированной российской агрессии. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать заявление Кремля о том, что там "крайне негативно" относятся к планам Британии предоставить Украине дальнобойные боеприпасы, сообщает BBC.

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"Интересно услышать это от Кремля", – сказал Сунак.

Он отметил, что Россия осуществила "неспровоцированное и незаконное нападение" на украинский народ, совершив "ужасные военные преступления".

"Как мы сказали вначале, Великобритания будет оставаться непоколебимой в поддержке Украины и ее народа", – сказал Сунак. Он подчеркнул, что для Кремля важно знать: Великобритания "не уйдет", добавив, что "мы здесь надолго".

Ранее сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "крайне негативно" относятся к планам Великобритании поставить Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.

Сегодня, 15 мая, во время визита президента Владимира Зеленского правительство Великобритании объявило, что в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

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