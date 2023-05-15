UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сунак – на выпад Кремля о дальнобойных БПЛА: Очень интересно, продолжим помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 14:50
Сунак – на выпад Кремля о дальнобойных БПЛА: Очень интересно, продолжим помогать Украине - Фото
Риши Сунак (фото - ЕРА)

Великобритания не перестанет поддерживать Украину в ее противостоянии неспровоцированной российской агрессии. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать заявление Кремля о том, что там "крайне негативно" относятся к планам Британии предоставить Украине дальнобойные боеприпасы, сообщает BBC.

"Интересно услышать это от Кремля", – сказал Сунак.

Он отметил, что Россия осуществила "неспровоцированное и незаконное нападение" на украинский народ, совершив "ужасные военные преступления".

"Как мы сказали вначале, Великобритания будет оставаться непоколебимой в поддержке Украины и ее народа", – сказал Сунак. Он подчеркнул, что для Кремля важно знать: Великобритания "не уйдет", добавив, что "мы здесь надолго".

Ранее сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "крайне негативно" относятся к планам Великобритании поставить Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.

  • Сегодня, 15 мая, во время визита президента Владимира Зеленского правительство Великобритании объявило, что в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

Читайте также: Британия станет ключевой частью авиакоалиции. Зеленский: Скоро услышите о важных решениях

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий песковБПЛАриши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 