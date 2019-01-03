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03.01.2019, 20:35

Супрун рассказала, почему ее вызывают в суд

Супрун рассказала, почему ее вызывают в суд - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иски были поданы депутатом Рады в связи с тем, что в министерстве якобы вовремя не ответили на его запросы, сказала глава Минздрава

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Пять повесток исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрнун поступило из Печерского райсуда по искам народного депутата Сергея Власенко и Счетной палаты. Об этом Супрун рассказала сегодня на брифинге во Львове, сообщает корреспондент Укринформа.

"Юридический департамент Минздрава каждую неделю по 20 раз находится в судах по делам, которые подают уволенные за коррупцию руководители больниц, ректоры медуниверситетов, а также, как в данном случае, депутаты. Последние иски поступили от депутата Власенко и Счетной палаты", - сказала она.

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По словам Супрун, два письма, в которых было пять повесток в Печерский суд, пришли вчера около 17:00. Касаются они якобы совершенных министром административных правонарушений.

"Они (иски, - ред.) были поданы депутатом в связи с тем, что в министерстве якобы вовремя не ответили на его запросы. На четырех из заявлений была дата 4 декабря и на одном — 19 декабря. Но почему-то нам их выслали только 29 декабря, что можно проследить на сайте Укрпочты", - отметила глава Минздрава.

По ее словам, явиться на заседание Печерского райсуда она не могла, поскольку уехала во Львов.

"Так выглядит, что это было умышленно сделано, чтобы я не смогла прийти, чтобы суд мог решать против меня, мотивируя, что я не явилась в суд",- сказала Супрун.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава получила пять повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях.

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Теги: суд, иск, ульяна супрун, Счетная палата, сергей власенко
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