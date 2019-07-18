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18.07.2019, 20:17

Супрун: Суд не отстранил сотрудницу Минздрава по ходатайству ГБР

Супрун: Суд не отстранил сотрудницу Минздрава по ходатайству ГБР - Фото
Фото: facebook.com/ulanasuprun

Руководительница МОЗ назвала дело "сфабрикованным с самого начала"

Печерский суд не удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об отстранении Татьяны Думенко от должности директора Государственного экспертного центра министерства здравоохранения. Об этом сообщила в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Руководительница МОЗ назвала дело "сфабрикованным с самого начала".

"Единственной целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии. Министерство здравоохранения Украины будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки", - написала она.

17 июля Минздрав сообщил, что ГБР совместно с СБУ вручило подозрение в уголовном правонарушении руководительнице Государственного экспертного центра, Татьяне Думенко. Супрун назвала это преследованием, поскольку решение Думенко "лишило кого-то "кормушки". СБУ обвиняет Думенко в служебной халатности, которая привела к неэффективному использованию вверенного имущества, и как следствие нанесения материального ущерба предприятию на сумму свыше 1,4 млн грен".

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Теги: минздрав, гбр, ульяна супрун, Татьяна Думенко
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