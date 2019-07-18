Супрун: Суд не отстранил сотрудницу Минздрава по ходатайству ГБР

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Печерский суд не удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об отстранении Татьяны Думенко от должности директора Государственного экспертного центра министерства здравоохранения. Об этом сообщила в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Руководительница МОЗ назвала дело "сфабрикованным с самого начала".

"Единственной целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии. Министерство здравоохранения Украины будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки", - написала она.

17 июля Минздрав сообщил, что ГБР совместно с СБУ вручило подозрение в уголовном правонарушении руководительнице Государственного экспертного центра, Татьяне Думенко. Супрун назвала это преследованием, поскольку решение Думенко "лишило кого-то "кормушки". СБУ обвиняет Думенко в служебной халатности, которая привела к неэффективному использованию вверенного имущества, и как следствие нанесения материального ущерба предприятию на сумму свыше 1,4 млн грен".