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Суркис рассказал, почему пригласил Баканова на юбилей

Суркис рассказал, почему пригласил Баканова на юбилей - Фото
Григорий Суркис (фото - EPA)
10.09.2019, 17:31

Глава Службы безопасности Украины присутствовал на праздновании 70-летнего юбилея депутата от ОПЗЖ

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Григорий Сурксис пригласил на свой юбилей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, как друга, а не как должностное лицо. Об этом депутат ОПЗЖ сказал в комментарии корреспонденту LIGA.net.

Григорий Суркис заявил, что имеет право на приватность и не обязан комментировать, кого и почему он пригласил на юбилей.

При этом, депутат отметил, что был знаком с Бакановым до начала его работы в Службе безопасности.

"Мог ли я его знать раньше? Да, мог", - сказал Суркис.

Отвечая на вопрос, какие отношения объединяют его и председателя СБУ, депутат ответил: "Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми. Мы люди или нелюди?".

Также Суркис отказался комментировать, что Баканов и Шефир подарили ему в черном ящике.

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день рождения юбилей Иван Баканов Григорий Суркис
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