Суспильне будет транслировать свою расширенную часть телемарафона на Первом – заявление

Председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Юрчишин надеется, что такое решение "прекратит любые манипуляции относительно Суспильного"

Иллюстративное изображение. (Фото: EPA)

Суспильне расширяется в рамках национального телемарафона и будет транслировать свою часть на канале Первый, одновременно обмениваясь контентом со всеми участниками марафона "Единые новости". Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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В заявлении отметили, что информационный блок марафона на Первом усилится дополнительным контентом:

→ Суспильне Новости;

→ "Суспильне. Студия";

→ расследованиями;

→ документальными фильмами собственного производства.

Никита Потураев, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики прокомментировал такое решение и выразил надежду, что это "подтолкнет все украинские ответственные медиа к разработке и принятию собственного внутреннего кодекса формирования и регулирования контента во время войны".

Председатель Комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин надеется, что такое решение "прекратит какие-либо манипуляции по Суспильному".

"Следующая наша задача — защитить общественный вещатель и с точки зрения обеспечения соответствующими для выполнения своих функций ресурсами. Работаем над этим", — добавил он.

Круглосуточное вещание на Первом канале в рамках собственного марафона Суспильне начнет 21 мая в 15:00.

30 марта петиция с призывом направить на финансирование Вооруженных Сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.

Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменение формата и восстановления доверия, его могут остановить, считает председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Юрчишин.

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда национальный телемарафон.

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