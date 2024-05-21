Суспільне Мовлення транслюватиме свою розширену частину телемарафону на каналі Перший – заява

Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Юрчишин сподівається, що таке рішення "припинить будь-які маніпуляції щодо Суспільного"

Ілюстративне зображення. (Фото: EPA)

Суспільне Мовлення розширюється в межах національного телемарафону та транслюватиме свою частину на каналі Перший, водночас обмінюючись контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини". Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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У заяві зазначили, що інформаційний блок марафону на Першому посилиться додатковим контентом:

→ Суспільне Новини;

→ "Суспільне. Студія";

→ розслідуваннями;

→ документальними фільмами власного виробництва.

Микита Потураєв, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики прокоментував таке рішення та висловив сподівання, що це "підштовхне всі українські відповідальні медіа до розроблення й ухвалення власного внутрішнього кодексу формування і регулювання контенту під час війни".

Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сподівається, що таке рішення "припинить будь-які маніпуляції щодо Суспільного".

"Наступне наше завдання — захистити суспільний мовник і з погляду забезпечення належними для виконання своїх функцій ресурсами. Працюємо над цим", — додав він.

Цілодобове мовлення на Першому каналі в рамках власного марафону Суспільне почне 21 травня о 15:00.

30 березня петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.

Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть зупинити, вважає голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Юрчишин.

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.

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