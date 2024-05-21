Суспільне Мовлення транслюватиме свою розширену частину телемарафону на каналі Перший – заява
Суспільне Мовлення розширюється в межах національного телемарафону та транслюватиме свою частину на каналі Перший, водночас обмінюючись контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини". Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
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У заяві зазначили, що інформаційний блок марафону на Першому посилиться додатковим контентом:
→ Суспільне Новини;
→ "Суспільне. Студія";
→ розслідуваннями;
→ документальними фільмами власного виробництва.
Микита Потураєв, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики прокоментував таке рішення та висловив сподівання, що це "підштовхне всі українські відповідальні медіа до розроблення й ухвалення власного внутрішнього кодексу формування і регулювання контенту під час війни".
Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сподівається, що таке рішення "припинить будь-які маніпуляції щодо Суспільного".
"Наступне наше завдання — захистити суспільний мовник і з погляду забезпечення належними для виконання своїх функцій ресурсами. Працюємо над цим", — додав він.
Цілодобове мовлення на Першому каналі в рамках власного марафону Суспільне почне 21 травня о 15:00.
- 30 березня петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.
- Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть зупинити, вважає голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Юрчишин.
- Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.
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