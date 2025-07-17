Свириденко провела заседание правительства – министры должны представить планы действий

Свириденко заявила, что каждый министр не только представит план действий, но и будет регулярно отчитываться о его выполнении

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenk

Кабинет министров провел заседание в новом составе. Каждому министру поручили разработать конкретный план действий, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

"Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", – написала глава правительства.

По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть положительный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.

Премьер также обратила внимание, что новое правительство – одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.