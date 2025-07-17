Свириденко провела заседание правительства – министры должны представить планы действий
Кабинет министров провел заседание в новом составе. Каждому министру поручили разработать конкретный план действий, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
"Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", – написала глава правительства.
По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.
Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть положительный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.
Премьер также обратила внимание, что новое правительство – одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.
- 17 июля парламент назначил новым премьером Юлию Свириденко,бывшего первого вице-премьера, министра экономики. Это вторая женщина премьер-министр в истории Украины.
- Чиновница объявила приоритетные шаги в первые полгода работы нового Кабмина: качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.
- Кроме этого, Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства по представлению Свириденко: семь из 13 должностных лиц сохранили свои должности.
Комментарии (0)