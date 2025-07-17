Свириденко провела перше засідання з оновленим урядом – міністри мають подати чіткі плани дій

Свириденко заявила, що кожен міністр не лише представить план дій, а й регулярно звітуватиме про його виконання

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenk

Кабінет міністрів провів засідання в новому складі. Кожному міністру доручили розробити конкретний план дій, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", – написала глава уряду.

За її словами, такі плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть з профільними комітетами Ради. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.

Свириденко звернула увагу, що в неї вже є позитивний досвід роботи з економічним комітетом і вона розраховує на таку саму конструктивну взаємодію з іншими комітетами.

Прем'єрка також звернула увагу, що новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію.