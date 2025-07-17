Свириденко провела перше засідання з оновленим урядом – міністри мають подати чіткі плани дій
Кабінет міністрів провів засідання в новому складі. Кожному міністру доручили розробити конкретний план дій, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", – написала глава уряду.
За її словами, такі плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть з профільними комітетами Ради. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.
Свириденко звернула увагу, що в неї вже є позитивний досвід роботи з економічним комітетом і вона розраховує на таку саму конструктивну взаємодію з іншими комітетами.
Прем'єрка також звернула увагу, що новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію.
- 17 липня парламент призначив новою прем'єркою Юлію Свириденко, колишню першу віцепрем'єрку, міністерку економіки. Це друга жінка прем'єр-міністр в історії України.
- Посадовиця оголосила пріоритетні кроки у перші пів року роботи нового Кабміну: якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.
- Окрім того, Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду за поданням Свириденко: сім з 13 посадовців зберегли свої посади.
Коментарі (0)