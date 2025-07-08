Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению в Риме

Премьер-министр Денис Шмыгаль не заявлен для участия в мероприятии

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт министра)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Офиса президента.

В распоряжении №94/2025-рп говорится, что на конференцию от Украины поедет делегация в следующем составе:

→ Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр – министр экономики, глава делегации;

→ Герман Галущенко, министр энергетики;

→ Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия;

→ Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий;

→ Сергей Марченко, министр финансов;

→ Андрей Сибига, министр иностранных дел;

→ Герман Сметанин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

→ Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции;

→ Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций;

→ Рустем Умеров, министр обороны;

→ Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

Зеленский своим распоряжением разрешил главе делегации вносить изменения в состав делегации Украины, привлекать к участию в ее работе экспертов, советников и технических работников.

Шмыгаль не заявлен для участия в конференции на фоне слухов о возможной отставке. 20 июня Зеленский опроверг подготовку к отставке действующего премьера. Он заявил, что если бы планировал менять главу правительства, то в первую очередь известил бы его самого об этом.

28 июня сообщалось, что Шмыгаля могут отправить в отставку уже в июле. В качестве основного кандидата на его замену рассматривается именно Свириденко.