Свириденко очолить українську делегацію на конференції з питань відновлення у Римі

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не заявлений для участі у заході

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт міністерки)

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Римі 10-11 липня. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Офісу президента.

У розпорядженні №94/2025-рп йдеться, що на конференцію від України поїде делегація в такому складі:

→ Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки, глава делегації;

→ Герман Галущенко, міністр енергетики;

→ Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства;

→ Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій;

→ Сергій Марченко, міністр фінансів;

→ Андрій Сибіга, міністр закордонних справ;

→ Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

→ Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції;

→ Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій;

→ Рустем Умєров, міністр оборони;

→ Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

Зеленський своїм розпорядженням дозволив главі делегації вносити зміни до складу делегації України, залучати до участі в її роботі експертів, радників та технічних працівників.

Шмигаль не заявлений для участі у конференції на тлі чуток про його можливу відставку. 20 червня Зеленський спростував підготовку до відставки чинного прем’єра. Він заявив, що якби планував міняти очільника уряду, то в першу чергу сповістив би його самого про це.

28 червня повідомлялося, що Шмигаля можуть відправити у відставку вже у липні. Як основний кандидат на його заміну розглядається саме Свириденко.