Сводка Генштаба: бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях, "вагнерам" добавили зеков

Оккупанты не оставляют попытки продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях и продолжают нарушать нормы международного права обстрелами гражданской инфраструктуры, сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что армия РФ пытается удержать временно захваченные территории и одновременно вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес девять ракетных и десять авиационных ударов, провел более десяти обстрелов из РСЗО.

Россия продолжает мобилизацию для пополнения личным составом подразделений, которые понесли потери в Украине, в том числе отправляет в военкоматы сотрудников предприятий критической инфраструктуры РФ.

Генштаб отмечает, что продолжается вербовка заключенных российских тюрем для участия в войне в Украине. На начало октября из 8000 боевиков ЧВК "Вагнера" наемники-зеки составляли более половины.

Авиация Украины в течение суток нанесла 20 ударов по врагу, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения военной техники, опорного пункта, а также семи позиций ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два командных пункта, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава с боеприпасами и другие военные цели.

Генштаб также сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.

В утренней сводке 18 октября Генштаб сообщил, что армия России безуспешно пыталась атаковать в Харьковской и Донецкой областях.

Сергій Бережний

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