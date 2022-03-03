UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сводка от Генштаба ВСУ по всем направлениям обороны Украины: информация на 12:00

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 14:00
Сводка от Генштаба ВСУ по всем направлениям обороны Украины: информация на 12:00 - Фото
Российский танк уже приехал (фото – ГШ ВСУ)

Российские оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит, набирая людей в заложники. Вопреки нормам международного гуманитарного права Россия использует при бомбардировках Украины кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности, а при нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам – активно применяет реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган. Об этом пишет Генштаб ВСУ в сводке с театра боевых действий на 12:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Волынском направлении враг силами двух БТГр (батальонно-тактических групп) перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.

На Полесье враг сосредоточил основные усилия на Киевском направлении, несет потери в личном составе и технике, но не оставляет попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

На Сиверщине противник силами 41-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов-Киев силами до пяти БТГр, двух тактических групп ракетных войск и артиллерии пытается удержаться в районах Любеча и Мены. Одновременно силами двух БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска РФ вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Семь БТГр, три ТГр РВиА, одна ТГр химических войск 6-й общевойсковой армии ЦВО ВС РФ, 2-я общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Перемога-Бровары выдвигаются до двух БТГр из состава 2-й общевойсковой армии ЦВО ВС РФ.

На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев и Шевченково.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200-й ОМСБр (14 АК ПФ) и 90 ОМСБр (до двух БТГр) продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр оккупант, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – до БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов РФ активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения ВСУ передовой группой вышли рубежи по линии государственной границы области.

"Деморализованный враг продолжает нести урон! Это вы с реальными фото и видео можете видеть на наших официальных ресурсах",- подчеркнули в Генштабе.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 