Сводка от Генштаба ВСУ по всем направлениям обороны Украины: информация на 12:00

Российские оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит, набирая людей в заложники. Вопреки нормам международного гуманитарного права Россия использует при бомбардировках Украины кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности, а при нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам – активно применяет реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган. Об этом пишет Генштаб ВСУ в сводке с театра боевых действий на 12:00.

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На Волынском направлении враг силами двух БТГр (батальонно-тактических групп) перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.

На Полесье враг сосредоточил основные усилия на Киевском направлении, несет потери в личном составе и технике, но не оставляет попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

На Сиверщине противник силами 41-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов-Киев силами до пяти БТГр, двух тактических групп ракетных войск и артиллерии пытается удержаться в районах Любеча и Мены. Одновременно силами двух БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска РФ вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Семь БТГр, три ТГр РВиА, одна ТГр химических войск 6-й общевойсковой армии ЦВО ВС РФ, 2-я общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Перемога-Бровары выдвигаются до двух БТГр из состава 2-й общевойсковой армии ЦВО ВС РФ.

На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев и Шевченково.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200-й ОМСБр (14 АК ПФ) и 90 ОМСБр (до двух БТГр) продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр оккупант, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – до БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов РФ активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения ВСУ передовой группой вышли рубежи по линии государственной границы области.

"Деморализованный враг продолжает нести урон! Это вы с реальными фото и видео можете видеть на наших официальных ресурсах",- подчеркнули в Генштабе.

Евгений Пилипенко

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