СВР должна получить больше финансирования, ее работа не может быть дешевой — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки нуждается в дополнительном финансировании, чтобы усилить свою эффективность. Об этом он сообщил в видеообращении.
По его словам, СВР должна стать активнее, но работа такой организации не может быть дешевой.
Он отметил, что задача правительства и Минфина — искать и находить дополнительные деньги для разведки.
"Расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом для развития системы внешней разведки", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что Россия тратит миллиарды долларов на операции за границей ежегодно, распространяя хаос, подрывая работу институтов, распространяя дезинформацию и подкупая политиков, а также общественных лидеров.
"Это касается разных чувствительных регионов. Африка, разные части Азии, Европа уязвимы для дестабилизаций, которые провоцирует РФ. Америка – и Северная, и Латинская – также является объектом российской деятельности. Их влияние работает против нашего государства", — подчеркнул гарант.
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