СВР должна получить больше финансирования, ее работа не может быть дешевой — Зеленский

Зеленский заявил, что задача правительства — находить больше средств для работы разведки

Владимир Зеленский (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки нуждается в дополнительном финансировании, чтобы усилить свою эффективность. Об этом он сообщил в видеообращении.

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По его словам, СВР должна стать активнее, но работа такой организации не может быть дешевой.

Он отметил, что задача правительства и Минфина — искать и находить дополнительные деньги для разведки.

"Расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом для развития системы внешней разведки", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия тратит миллиарды долларов на операции за границей ежегодно, распространяя хаос, подрывая работу институтов, распространяя дезинформацию и подкупая политиков, а также общественных лидеров.

"Это касается разных чувствительных регионов. Африка, разные части Азии, Европа уязвимы для дестабилизаций, которые провоцирует РФ. Америка – и Северная, и Латинская – также является объектом российской деятельности. Их влияние работает против нашего государства", — подчеркнул гарант.

26 марта Зеленский перевел предыдущего главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко на новую должность.

Литвиненко заменил Алексея Данилова в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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