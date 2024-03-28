У Службы внешней разведки новый глава – Иващенко. Зеленский: Он – профессиональный человек
Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки боевого генерала Олега Иващенко.
"Он – человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас", – подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть украинские интересы.
"Всюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина", – акцентировал он.
Зеленский отметил, что во время войны есть вещи непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно.
"Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", – добавил он.
- 26 марта Зеленский перевел предыдущего председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко на новую должность.
- Литвиненко заменил Алексея Данилова в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.