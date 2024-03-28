У Служби зовнішньої розвідки новий голова – Іващенко. Зеленський: Він – фахова людина
Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки бойового генерала Олега Іващенка.
"Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз", – наголосив глава держави.
Зеленський зауважив, що українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути українські інтереси.
"Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", – акцентував він.
Зеленський зауважив, що у час війни є речі непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.
"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", – додав він.
- 26 березня Зеленський перевів попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка на нову посаду.
- Литвиненко замінив Олексія Данілова на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони.