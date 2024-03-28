У Служби зовнішньої розвідки новий голова – Іващенко. Зеленський: Він – фахова людина

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки бойового генерала Олега Іващенка.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути українські інтереси.

"Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", – акцентував він.

Зеленський зауважив, що у час війни є речі непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.

"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", – додав він.