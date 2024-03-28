СЗР має отримати більше фінансування, така робота не може бути дешевою — Зеленський

Зеленський заявив, що завдання уряду — знаходити більше коштів для роботи розвідки

Володимир Зеленський (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки потребує додаткового фінансування, щоб посилити свою ефективність. Про це він повідомив у відеозверненні.

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За його словами, СЗР має стати активнішою, але робота такої організації не може бути дешевою.

Він зазначив, що завдання уряду та Мінфіну — шукати та знаходити додаткові гроші для розвідки.

"Розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом для розвитку системи зовнішньої розвідки", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія витрачає мільярди доларів на операції за кордоном щороку, розповсюджуючи хаос, підриваючи роботу інституцій, поширюючи дезінформацію та підкуповуючи політиків, а також громадських лідерів.

"Це стосується різних чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа є вразливими для дестабілізацій, які провокує РФ. Америка – і Північна і Латинська – також є об'єктом російської діяльності. Їхній вплив працює проти нашої держави", – підкреслив гарант.

26 березня Зеленський перевів попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка на нову посаду.

Литвиненко замінив Олексія Данілова на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони.

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