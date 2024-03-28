СЗР має отримати більше фінансування, така робота не може бути дешевою — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки потребує додаткового фінансування, щоб посилити свою ефективність. Про це він повідомив у відеозверненні.
За його словами, СЗР має стати активнішою, але робота такої організації не може бути дешевою.
Він зазначив, що завдання уряду та Мінфіну — шукати та знаходити додаткові гроші для розвідки.
"Розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом для розвитку системи зовнішньої розвідки", – сказав Зеленський.
Глава держави заявив, що Росія витрачає мільярди доларів на операції за кордоном щороку, розповсюджуючи хаос, підриваючи роботу інституцій, поширюючи дезінформацію та підкуповуючи політиків, а також громадських лідерів.
"Це стосується різних чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа є вразливими для дестабілізацій, які провокує РФ. Америка – і Північна і Латинська – також є об'єктом російської діяльності. Їхній вплив працює проти нашої держави", – підкреслив гарант.
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