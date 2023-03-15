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Священник УПЦ МП: Мы бы частично сохранили Лавру, если бы устранили пророссийских лидеров

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 09:46
Священник УПЦ МП: Мы бы частично сохранили Лавру, если бы устранили пророссийских лидеров - Фото
Наместник Лавры Павел (фото - скриншот видео)

Некоторые иерархи УПЦ Московского патриархата просили наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла уйти с должности и предупреждали о планах государства в отношении монастыря. Об этом LIGA.net сообщил священник днепропетровской епархии УПЦ Андрей Пинчук, говорится в статье "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат.

"Не скажу, что кто-то из нас радуется событиям вокруг лавры, но это прогнозируемая реакция государства на бессмыслицу, которая творится на "верхнем этаже" нашей церкви", — убежден Пинчук.

По его мнению, отстранение откровенно "пророссийских" деятелей УПЦ, таких как Павел и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний Паканич, сохранило бы по крайней мере часть лавры за УПЦ МП.

"ПЦУ могла быть в одной части [лавры], УПЦ – в другой. Но такого тотального выселения не было бы. УПЦ просто не пошла на контакт с властью", – считает Пинчук.

На такой сценарий намекает и министр культуры Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что никто не ставит вопрос о выселении монахов.

"Если кто-то и должен выезжать в первых рядах, на мой взгляд, то это руководители, которые вели незаконные строительства на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет – митрополиты Павел, Антоний, Синодальное управление, Администрация УПЦ МП… А потом можно говорить обо всех остальных", – сказал Ткаченко.

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

Юрій Смірнов
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