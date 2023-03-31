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Священник УПЦ МП с Буковины получил подозрение в организации помощи уклонистам – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 15:06
Священник УПЦ МП с Буковины получил подозрение в организации помощи уклонистам – СБУ - Фото
Свято-Вознесенский мужской монастырь Черновицко-Буковинской епархии (Фото - Wikipedia)

Помощнику настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП объявлено о подозрении в том, что он помогал уклонистам от мобилизации нелегально выехать из Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. 

СБУ сообщила, что заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу, причем в причастности к противоправной деятельности подозревается помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Служба утверждает, что задокументировала, как в сентябре 2022 года подозреваемый пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию, а его сообщники якобы должны были обеспечить уклонистов документами для свободного передвижения по территории Евросоюза. При этом "пунктом сбора" уклонистов для переправки через границу была определена территория монастыря. 

Как сообщает СБУ, "клиентов" просто доставили в пограничный район и сказали, что здесь они могут перейти границу.

Клирику сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. 

  • 3 февраля 2023 года СБУ сообщила о разоблачении заместителя главы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ, который, по информации спецслужбы, получал "взятки от уклонистов".
  • 14 марта сотрудники Госбюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны при получении им взятки в $9 000 за фальшивое заключение военно-медицинской комиссии о непригодности к военной службе.
Сергій Бережний
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упц мп сбу уклонисты
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