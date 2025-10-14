Сырский: Дроны расширили "килл-зону" на фронте до 10 км

Расширение "килл-зоны" на фронте позволяет усилить логистику и военную медицину, сообщил главнокомандующий

Дрон (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Дроны расширили так называемую "килл-зону" на фронте до 10 километров. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

По его словам, при таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности украинской логистики и военной медицины.

Читайте также Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ

Сырский также сообщил, что он провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.

На нем он заслушал "содержательный доклад" о применении инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны.

Речь идет о профессиональных консультациях, которые предоставляют врачи тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.

Справка Килл-зона (от англ. kill zone – зона поражения) – это участок фронта, где украинские силы могут эффективно уничтожать противника с помощью дронов, артиллерии или другого оружия. В контексте дронов этот термин означает радиус, в пределах которого беспилотники способны поражать цели. Килл-зона (от англ. kill zone – зона поражения) – это участок фронта, где украинские силы могут эффективно уничтожать противника с помощью дронов, артиллерии или другого оружия. В контексте дронов этот термин означает радиус, в пределах которого беспилотники способны поражать цели.