Сырский: Дроны расширили "килл-зону" на фронте до 10 км
Дроны расширили так называемую "килл-зону" на фронте до 10 километров. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
По его словам, при таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности украинской логистики и военной медицины.
Сырский также сообщил, что он провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.
На нем он заслушал "содержательный доклад" о применении инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны.
Речь идет о профессиональных консультациях, которые предоставляют врачи тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.
СправкаКилл-зона (от англ. kill zone – зона поражения) – это участок фронта, где украинские силы могут эффективно уничтожать противника с помощью дронов, артиллерии или другого оружия. В контексте дронов этот термин означает радиус, в пределах которого беспилотники способны поражать цели.
- 6 октября стало известно, что на временно оккупированных территориях Луганской области ВСУ дронами уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Житель".
