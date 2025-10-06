Украинские дроны уничтожили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" – видео

ВСУ поразили комплекс, который может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км

Станция "Житель" (Фото: Wikipedia)

На временно оккупированных территориях Луганской области Силы обороны уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Житель". Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и обнародовали видео.

Недавно в Луганской области бойцы 412-го полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины сожгли редкую систему оккупантов.

Военные отметили, что российская автоматизированная станция помех "Житель" – редкая и дорогая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

"Житель" – сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, она может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах – до 50 км.

Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.

Станция "Житель" была принята на вооружение Вооруженных сил государства-агрессора в 2008 году. Ее стоимость оценивается в около $10 млн.

1 апреля 2024 года сообщалось, что ССО уничтожили российскую автоматизированную станцию установки помех "Житель" на Запорожском направлении.

В феврале 2025 года стало известно, что в Воронеже сгорели два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".