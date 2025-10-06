Українські дрони знищили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" – відео

ЗСУ уразили комплекс, який може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км

Станція "Житель" (Фото: Wikipedia)

На тимчасово окупованих територіях Луганської області Сили оборони знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Житель". Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних Сил України й оприлюднили відео.

Нещодавно у Луганській області бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів Державної прикордонної служби України спалили рідкісну систему окупантів.

Військові зазначили, що російська автоматизована станція перешкод "Житель" – рідкісна і дорога ціль. Від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення 23 таких ворожих систем.

"Житель" – складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.

Станцію "Житель" було взято на озброєння Збройних сил держави-агресорки у 2008 році. Її вартість оцінюють у близько $10 млн.

1 квітня 2024 року повідомлялося, що ССО знищили російську автоматизовану станцію встановлення перешкод "Житель" на Запорізькому напрямку.

У лютому 2025 року стало відомо, що у Воронежі згоріли два російські комплекси радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".