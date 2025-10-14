Сирський: Дрони розширили "кілл-зону" на фронті до 10 км

Розширення "кілл-зони" на фронті дозволяє посилити логістику та військову медицину, повідомив головнокомандувач

Дрони розширили так звану "кілл-зону" на фронті до 10 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, за таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності української логістики та військової медицини.

Сирський також повідомив, що він провів щомісячну робочу нараду з питань медичного забезпечення ЗСУ.

На ній він заслухав "змістовну доповідь" щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

Довідка Кілл-зона (від англ. kill zone – зона ураження) – це ділянка фронту, де українські сили можуть ефективно знищувати противника за допомогою дронів, артилерії чи іншої зброї. У контексті дронів цей термін означає радіус, у межах якого безпілотники здатні вражати цілі.