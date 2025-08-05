Сырский рассказал об успехах DeepStrike в июле: Снижены производственные возможности РФ

По словам главкома, второй месяц подряд также растет эффективность уничтожения россиян благодаря БпЛА

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

В июле Силы обороны достигли заметных успехов в применении средств DeepStrike – были поражены десятки российских объектов военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, поразили его военные объекты, в частности склады "шахедов" и других видов вооружений, военные аэродромы и полигоны, оборонные, электромеханические, химические и нефтеперерабатывающие заводы", – отметил он.

Кроме этого, благодаря усовершенствованию системы управления дронами второй месяц подряд растет эффективность уничтожения россиян. Как следствие – усиливается поддержка пехоты на поле боя.

Также Украина усиливает противовоздушную оборону и масштабирует направление дронов-перехватчиков воздушных целей, отметил главком.