Сырский рассказал об успехах DeepStrike в июле: Снижены производственные возможности РФ
В июле Силы обороны достигли заметных успехов в применении средств DeepStrike – были поражены десятки российских объектов военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, поразили его военные объекты, в частности склады "шахедов" и других видов вооружений, военные аэродромы и полигоны, оборонные, электромеханические, химические и нефтеперерабатывающие заводы", – отметил он.
Кроме этого, благодаря усовершенствованию системы управления дронами второй месяц подряд растет эффективность уничтожения россиян. Как следствие – усиливается поддержка пехоты на поле боя.
Также Украина усиливает противовоздушную оборону и масштабирует направление дронов-перехватчиков воздушных целей, отметил главком.
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- 5 августа глава разведки Буданов заявил, что удары по тылам оккупантов будут продолжаться, пока не закончится война.
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