Сирський розповів про успіхи засобів DeepStrike у липні: Знижено виробничі спроможності РФ

За словами головкома, другий місяць поспіль також зростає ефективність знищення росіян завдяки БпЛА

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

У липні Сили оборони досягли помітних успіхів у застосуванні засобів DeepStrike – було уражено десятки російських об'єктів воєнно-промислового комплексу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам і полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам", – зазначив він.

Окрім цього, завдяки удосконаленню системи управління дронами другий місяць поспіль зростає ефективність знищення росіян. Як наслідок – посилюється підтримка піхоти на полі бою.

Також Україна посилює протиповітряну оборону й масштабує напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей, зазначив головком.