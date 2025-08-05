Сирський розповів про успіхи засобів DeepStrike у липні: Знижено виробничі спроможності РФ
У липні Сили оборони досягли помітних успіхів у застосуванні засобів DeepStrike – було уражено десятки російських об'єктів воєнно-промислового комплексу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам і полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам", – зазначив він.
Окрім цього, завдяки удосконаленню системи управління дронами другий місяць поспіль зростає ефективність знищення росіян. Як наслідок – посилюється підтримка піхоти на полі бою.
Також Україна посилює протиповітряну оборону й масштабує напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей, зазначив головком.
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