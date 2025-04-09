Сырский заявил, что для наступления на юг от Бахмута в 2023 году не хватило сил

В 2023 году наступление на юг от Бахмута вели силами двух бригад без дополнительных боеприпасов, сказал главнокомандующий ВСУ

Александр Сырский (Фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о наступлении к югу от Бахмута в 2023 году и заявил, что для него не хватило сил и средств. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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Сырский опроверг информацию из статьи New York Times, что забрал бригады с юга во время контрнаступления в 2023 году. Ведь наступление в районе Бахмута силами пяти бригад привело бы к освобождению города вместе с Соледаром. На самом деле, там были привлечены две бригады без дополнительных боеприпасов.

При этом главнокомандующий ВСУ сказал, что "когда мы планировали эти действия, понимали, что наших сил недостаточно".

"Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими не то, что авантюрными, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такой, как, например, в Запорожской области. Там все укрепления были в обычном поле", – сказал он.

В случае успеха, по словам Сырского, россияне сами бы ушли из Бахмута и Соледара.

"Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основных дороги, по которым логистически обеспечивали эту группировку, мы перерезали", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Он заявил, что планировалось перерезание дорог между Бахмутом и Горловкой с Дебальцево, а также ответвления на Попасную (Луганская область) от трассы Бахмут – Дебальцево.

Трассу между Бахмутом и Дебальцево Сырский назвал основной для логистического обеспечения 20-тысячной группировки россиян.

"Если бы нам удалось перерезать эти пути, враг был бы вынужден отступать. Иначе попал бы в ловушку. У нас просто банально не хватило сил и средств", – рассказал главнокомандующий ВСУ.