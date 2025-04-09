Сирський заявив, що для наступу на південь від Бахмута у 2023 році не вистачило сил

У 2023 році наступ на південь від Бахмута вели силами двох бригад без додаткових боєприпасів, сказав головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про наступ на південь від Бахмута у 2023 році та заявив, що для нього не вистачило сил та засобів. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

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Сирський заперечив інформацію зі статті New York Times, що забрав бригади з півдня під час контрнаступу у 2023 році. Адже наступ в районі Бахмута силами п'ятьох бригад призвів би до звільнення міста разом з Соледаром. Насправді там були залучені дві бригади без додаткових боєприпасів.

Водночас головнокомандувач ЗСУ сказав, що "коли ми планували ці дії, розуміли, що наших сил недостатньо".

"Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими не те що авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там усі укріплення були у звичайному полі", – сказав він.

У разі успіху, за словами Сирського, росіяни самі б пішли з Бахмута і Соледара.

"Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, якими логістично забезпечували це угруповання, ми перерізали", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Він заявив, що планувалось перерізання доріг між Бахмутом та Горлівкою і Дебальцевим, а також відгалуження на Попасну (Луганська область) від траси Бахмут – Дебальцеве.

Трасу між Бахмутом та Дебальцевим Сирський назвав основною для логістичного забезпечення 20-тисячного угруповання росіян.

"Якби нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", – розповів головнокомандувач ЗСУ.