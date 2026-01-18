Сырский заявил, что в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В прошлом году зафиксировано уменьшение потерь в Вооруженных Силах Украины, в то же время у оккупационной армии они выросли. Об этом в интервью LB.live сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в украинской армии. Конкретных цифр главком не привел.

"В то же время уровень потерь противника значительно повысился. Я хочу вообще отметить, что за два года, за 2024 и 2025 год, потери противника составили более 850 000 личного состава. Ну имеются в виду все потери – убитые и раненые", – пояснил Сырский.

В этом же интервью главком заявил, что в прошлом году Россия привлекла в армию 406 000 человек, в то же время потери составили 419 000.