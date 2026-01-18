Сырский заявил, что в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в ВСУ
Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В прошлом году зафиксировано уменьшение потерь в Вооруженных Силах Украины, в то же время у оккупационной армии они выросли. Об этом в интервью LB.live сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в украинской армии. Конкретных цифр главком не привел.

Читайте также
Торговая марка – "Проверено войной". Зачем Украине армия в 800 000 после перемирия с РФ

"В то же время уровень потерь противника значительно повысился. Я хочу вообще отметить, что за два года, за 2024 и 2025 год, потери противника составили более 850 000 личного состава. Ну имеются в виду все потери – убитые и раненые", – пояснил Сырский.

В этом же интервью главком заявил, что в прошлом году Россия привлекла в армию 406 000 человек, в то же время потери составили 419 000.

  • По оценке НАТО по состоянию на начало декабря, уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд.
  • 30 декабря Сырский заявлял, что на шестерых убитых российских оккупантов в среднем приходится один погибший украинский военный.
Читайте также
"Бесплатно за Путина!" – как Кремль делает дешевое "пушечное мясо" из "детей войны"
войнапотериалександр сырский