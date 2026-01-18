Сырский заявил, что в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в ВСУ
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
В прошлом году зафиксировано уменьшение потерь в Вооруженных Силах Украины, в то же время у оккупационной армии они выросли. Об этом в интервью LB.live сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, в 2025 году на 13% уменьшилось количество потерь в украинской армии. Конкретных цифр главком не привел.
"В то же время уровень потерь противника значительно повысился. Я хочу вообще отметить, что за два года, за 2024 и 2025 год, потери противника составили более 850 000 личного состава. Ну имеются в виду все потери – убитые и раненые", – пояснил Сырский.
В этом же интервью главком заявил, что в прошлом году Россия привлекла в армию 406 000 человек, в то же время потери составили 419 000.
- По оценке НАТО по состоянию на начало декабря, уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд.
- 30 декабря Сырский заявлял, что на шестерых убитых российских оккупантов в среднем приходится один погибший украинский военный.
