Сирський заявив, що у 2025 році на 13% зменшилась кількість втрат у ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Минулого року зафіксовано зменшення втрат у Збройних Силах України, водночас в окупаційної армії вони зросли. Про це в інтерв’ю LB.live повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у 2025 році на 13% зменшилась кількість втрат в українській армії. Конкретних цифр головком не навів.

"Водночас рівень втрат противника значно збільшився. Я хочу взагалі зазначити, що за два роки, за 2024 та 2025 рік, втрати противника склали понад 850 000 особового складу. Ну маються на увазі всі втрати – вбиті й поранені", – пояснив Сирський.

У цьому ж інтерв’ю головком заявив, що минулого року Росія залучила до війська 406 000 осіб, натомість втрати склали 419 000.