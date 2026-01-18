Сирський заявив, що у 2025 році на 13% зменшилась кількість втрат у ЗСУ
Минулого року зафіксовано зменшення втрат у Збройних Силах України, водночас в окупаційної армії вони зросли. Про це в інтерв’ю LB.live повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, у 2025 році на 13% зменшилась кількість втрат в українській армії. Конкретних цифр головком не навів.
"Водночас рівень втрат противника значно збільшився. Я хочу взагалі зазначити, що за два роки, за 2024 та 2025 рік, втрати противника склали понад 850 000 особового складу. Ну маються на увазі всі втрати – вбиті й поранені", – пояснив Сирський.
У цьому ж інтерв’ю головком заявив, що минулого року Росія залучила до війська 406 000 осіб, натомість втрати склали 419 000.
- За оцінкою НАТО станом на початок грудня, рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль.
- 30 грудня Сирський заявляв, що на шістьох вбитих російських окупантів у середньому припадає один загиблий український військовий.
