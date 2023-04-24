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Сырский: Наступление россиян у Кременной захлебнулось. В Бахмуте ВСУ активно контратакуют

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24.04.2023, 11:28
Сырский: Наступление россиян у Кременной захлебнулось. В Бахмуте ВСУ активно контратакуют - Фото
Александр Сырский (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что наступление России в направлении Лимана остановилось, а в Бахмуте Вооруженные Силы Украины активно контратакуют. 

Сырский приехал в район Лимана и Бахмута, чтобы заслушать командиров на местах и проанализировать обстановку, ситуация контролируемая. 

По его словам, после ряда неудачных попыток прорвать оборону в направлении Лимана, противник понес значительные потери и был вынужден начать перегруппировку. 

В районе Бахмута ситуация остается напряженной, продолжаются тяжелые бои, россияне неудачно наступали в некоторых пригородных населенных пунктах. 

"Однако враг не оставляет цели окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что оборона Бахмута дает Украине возможность несколько месяцев сдерживать наступление РФ, не увеличивать фронт, уничтожать лучшие подразделения оккупантов и выигрывать время. 

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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