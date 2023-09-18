Сырский: Под Бахмутом уничтожены 72, 83 и 31 бригады армии РФ. ВСУ пробили линию обороны

В районе Бахмута Силы обороны разбили 72, 83 и 31 бригады армии России. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

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По его словам, под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои, после освобождения Клещеевки и Андреевки россияне проводят многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть позиции.

Он отметил, что вышеупомянутые поселки были важными элементами оборонного рубежа врага от Бахмута до Горловки.

"В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", — заявил Сырский.

Генерал сказал, что на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных частей оккупантов — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

"Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий. Для организации выполнения наших задач провел рабочую встречу с командирами бригад, которые находятся в этом районе", — подчеркнул военачальник.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.

Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

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