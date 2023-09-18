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Сирський: Під Бахмутом знищено 72, 83 та 31 бригади армії РФ. ЗСУ пробили лінію оборони

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 16:27
Сирський: Під Бахмутом знищено 72, 83 та 31 бригади армії РФ. ЗСУ пробили лінію оборони - Фото
Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

У районі Бахмуту Сили оборони розбили 72, 83 та 31 бригади армії Росії. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, під Бахмутом тривають запеклі бої, після звільнення Кліщіївки та Андріївки росіяни проводять численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути позиції.

Він зазначив, що вищезгадані селища були важливими елементами оборонного рубежу ворога від Бахмута до Горлівки.

"У результаті успішних дій наших військ було пробито лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій усі наявні резерви", — заявив Сирський.

Генерал сказав, що на Бахмутському напрямку були розбиті й повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених частин окупантів — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 і 83 окремі десантно-штурмові бригади.

"Звичайно, ми продовжуємо рух уперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій. Для організації виконання наших завдань провів робочу зустріч із командирами бригад, які перебувають у цьому районі", – наголосив воєначальник.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Дмитро Гриниченко
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