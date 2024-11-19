Сырский в 1000-й день большой войны: Однажды настанет рассвет нашей Победы

Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят украинскую землю, написал главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: ОП)

Уже 1000 дней идет полномасштабная война – "сверхсложная ожесточенная битва" за существование Украины. Об этом написал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Он подчеркнул, что это битва "за будущее Украины и каждого из нас".

"1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров. В промерзших окопах Донецкой области и в горящих степях Херсонской под снарядами, градами, КАБами – мы боремся за право на жизнь. – Нас и наших детей", – написал он.

Сырский подчеркнул, что это 1000 дней побед и потерь, 1000 дней уничтожения врага.

"Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома", – отметил он.

Главком ВСУ подчеркнул, что "каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом", и что "однажды это будет рассвет нашей Победы".

Сырский поблагодарил всех, кто воюет и кто помогает.

"Вечная память каждому, кто погиб на этой войне", – добавил главком ВСУ.

9 ноября Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

11 ноября главком ВСУ сообщил, что посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении. Сейчас россияне пытаются вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь подконтрольной ВСУ территории.

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