Сырский в 1000-й день большой войны: Однажды настанет рассвет нашей Победы
Уже 1000 дней идет полномасштабная война – "сверхсложная ожесточенная битва" за существование Украины. Об этом написал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Он подчеркнул, что это битва "за будущее Украины и каждого из нас".
"1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров. В промерзших окопах Донецкой области и в горящих степях Херсонской под снарядами, градами, КАБами – мы боремся за право на жизнь. – Нас и наших детей", – написал он.
Сырский подчеркнул, что это 1000 дней побед и потерь, 1000 дней уничтожения врага.
"Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома", – отметил он.
Главком ВСУ подчеркнул, что "каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом", и что "однажды это будет рассвет нашей Победы".
Сырский поблагодарил всех, кто воюет и кто помогает.
"Вечная память каждому, кто погиб на этой войне", – добавил главком ВСУ.
- 9 ноября Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению.
- 11 ноября главком ВСУ сообщил, что посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении. Сейчас россияне пытаются вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь подконтрольной ВСУ территории.
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