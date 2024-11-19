Сирський у 1000-й день великої війни: Одного дня буде світанок нашої Перемоги
Вже 1000 днів триває повномасштабна війна -"надскладна запекла битва" за існування України. Про це написав головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Він наголосив, що це битва "за майбутнє України та кожного з нас".
"1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей", – написав він.
Сирський наголосив, що це 1000 днів перемог і втрат, 1000 днів знищення ворога.
"Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки", – зазначив він.
Головком ЗСУ наголосив, що "кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком", і що "одного дня це буде світанок нашої Перемоги".
Сирський подякував усім, хто воює і хто допомагає.
"Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні", – додав головком ЗСУ.
- 9 листопада Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення.
- 11 листопада головком ЗСУ повідомив, що відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Наразі росіяни там намагаються витіснити українські війська та просунутись вглиб підконтрольної ЗСУ території.
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