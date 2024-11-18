Зеленський 19 листопада представить у Раді внутрішній План стійкості – джерела

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський представить внутрішній План стійкості у Верховній Раді. Це LIGA.net підтвердили три співрозмовники у парламенті: двоє у Слузі народу та один у Голосі.

За даними джерел, План стійкості має бути представлений в Раді у вівторок, 19 листопада. Документ міститиме 10 пунктів. 14 листопада були опрацьовані кілька пунктів Плану стійкості, зокрема щодо енергетики та зброї.

Раніше Зеленський повідомляв, що одним із цих пунктів буде політика героїв – збереження пам'яті "про війну і подвиг українського народу".

24 жовтня 2024 року повідомлялося, що Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України. В ньому йдеться про фронт, оборонно-промисловий комплекс, економіку країни, фінанси, інформаційну сферу, роботу в регіонах, забезпечення справедливості та інші стратегічні галузі.