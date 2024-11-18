Зеленский 19 ноября представит в Раде внутренний План стойкости – источники

Документ будет содержать 10 пунктов, в том числе о политике героев

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский представит внутренний План стойкости в Верховной Раде. Это LIGA.net подтвердили три собеседника в парламенте: двое в Слуге народа и один в Голосе.

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По данным источников, План стойкости должен быть представлен в Раде во вторник, 19 ноября. Документ будет содержать 10 пунктов. 14 ноября были проработаны несколько пунктов Плана стойкости, в частности по энергетике и оружию.

Ранее Зеленский сообщал, что одним из этих пунктов будет политика героев – сохранение памяти "о войне и подвиге украинского народа".

24 октября 2024 года сообщалось, что Зеленский поручил подготовить внутренний План усиления Украины. В нем говорится о фронте, оборонно-промышленном комплексе, экономике страны, финансах, информационной сфере, работе в регионах, обеспечении справедливости и других стратегических областях.