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13.03.2019, 17:40

Сытник об отстранении Углавы: Есть смысл рассмотреть вопрос

Сытник об отстранении Углавы: Есть смысл рассмотреть вопрос - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Есть смысл рассмотреть вопрос отстранения сотрудников, фамилии которых упоминались в расследовании, считает глава НАБУ

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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает отстранения своего заместителя Гизо Углавы на период расследования. Об этом глава НАБУ заявил на заседании парламентской комиссии, отвечая на вопрос депутатов, будет ли отстранен Углава, который фигурирует в журналистском расследовании, передает корреспондент LIGA.net. 

"Есть смысл рассмотреть вопрос по поводу отстранения на период расследования сотрудников, фамилии которых упоминались в расследовании", - сказал Сытник. 

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Он также сообщил, что проводится служебное расследование.

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

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12 марта Совет общественного контроля НАБУ призвал директора бюро немедленно отстранить подозреваемых в покрывании коррупции в оборонной сфере сотрудников НАБУ и инициировать служебное расследование против них. 

Сытник заявил, что управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

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Теги: коррупция, гизо углава, укроборонпром, набу, артем сытник
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