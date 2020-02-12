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Сытник: У Авакова эмоции доминируют над служением Родине

Сытник: У Авакова эмоции доминируют над служением Родине - Фото
Артем Сытник (фото - пресс-служба НАБУ) Фото: Пресс-служба НАБУ
12.02.2020, 10:15

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что глава МВД Арсен Аваков написал о нем посты в Twitter на эмоциях

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что недавний выпад на него министра внутренних дел Арсена Авакова был сделан на эмоциях. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.

Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.

  • 7 февраля Сытник заявил, что административное дело о его коррупционном правонарушении – это "продолжение истории с рюкзаками" (в закрытом деле о "рюкзаках Авакова" подозреваемыми были сын главы МВД Александр Аваков и бывший замминистра МВД Сергей Чеботарь) и "месть" некоего министра, которого Сытник не назвал.
  • В тот же день Аваков вспомнил в Twitter отдых Сытника в Ровненской области, за который того признали виновным в административном правонарушении и внесли в реестр коррупционеров. Также Аваков упомянул дело о якобы вмешательстве Сытника в выборы президента США.

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