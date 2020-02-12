Сытник: У Авакова эмоции доминируют над служением Родине

Артем Сытник (фото - пресс-служба НАБУ) Фото: Пресс-служба НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что недавний выпад на него министра внутренних дел Арсена Авакова был сделан на эмоциях. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.

Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.

7 февраля Сытник закрытом деле о "рюкзаках " подозреваемыми были сын главы МВД Александр Аваков и бывший замминистра МВД Сергей Чеботарь ) и "месть" некоего министра, которого Сытник не назвал. заявил , что административное дело о его коррупционном правонарушении – это "продолжение истории с рюкзаками" (вАвакова) и "месть" некоего министра, которого Сытник не назвал.

виновным в административном правонарушении и внесли в реестр коррупционеров.

В тот же день Аваков вспомнил в Twitter отдых Сытника в Ровненской области, за который того признали Также Аваков упомянул дело о якобы вмешательстве Сытника в выборы президента США.

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