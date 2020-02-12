Сытник: У Авакова эмоции доминируют над служением Родине

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что недавний выпад на него министра внутренних дел Арсена Авакова был сделан на эмоциях. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.
Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.
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